В ГД внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что мера коснётся неработающих пенсионеров, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума.

Ранее Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, заявила, что компании стали выстраивать стратегии, направленные на привлечение возрастных соискателей.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какую роль пенсионеры играют на рынке труда.