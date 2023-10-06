Специалист Данина рассказала о роли пенсионеров на рынке труда

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, заявила, что компании стали выстраивать стратегии, направленные на привлечение возрастных соискателей.

«Так, в течение первого полугодия 2023 года среднее число активных резюме пенсионеров в месяц составляет 237 тыс., что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Работодатели за этот период направили свыше 3,5 млн приглашений этой аудитории соискателей на свои вакансии. Это на 25% превышает показатель за сопоставимый период 2022 года», — цитирует эксперта newizv.ru.

Что касается зарплат, то из опросов hh.ru следует, что у 69% работодателей зарплаты сотрудников не отличаются из-за их возраста, отметила Данина.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Общественной службой новостей рассказала, какую роль пенсионеры играют на рынке труда.