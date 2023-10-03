Депутат Бессараб заявила о важной роли пенсионеров на рынке труда

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какую роль пенсионеры играют на рынке труда.

«Сегодня рынок труда нуждается в пенсионерах, в их квалификации, опыте, наставничестве. Особенно в тех сферах производства, которые сопряжены с безопасностью страны», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её мнению, важно задержать уход пенсионеров с рынка труда при наступлении пенсионного возраста.

Ранее директор по персоналу группы компаний «Эксцельсиор» Ксения Юркова в беседе с URA.RU посоветовала тем, кто хотел бы получить повышение, привести доказательства того, что компания потеряет в доходах в случае их увольнения.