Врач Алентов назвал травмы и инфекции частыми причинами артритов

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов перечислил основные причины возникновения артритов.

Среди наиболее распространённых причин — травмы и инфекции, а главные симптомы артрита, — боль, покраснение, отёк, деформация и ограничение движения в суставе, сообщил он в интервью газете «Известия».

Кроме того, возможны аутоиммунные поражения суставов, это происходит из-за агрессии иммунных клеток.

«Отдельная группа — это поражения суставов при разных нарушениях обмена веществ. Например, при подагре, воспалении суставов, возникающем из-за высокого содержания в крови мочевой кислоты — её кристаллы откладываются в суставах и вызывают сильную боль», — объяснил Алентов.

Самой распространённой причиной болей в суставах у пожилых людей он назвал остеоартроз.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.