Узнать больше

Врач Алентов назвал травмы и инфекции частыми причинами артритов

Короткая ссылка
Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов перечислил основные причины возникновения артритов.
Врач Алентов назвал травмы и инфекции частыми причинами артритов
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

Среди наиболее распространённых причин — травмы и инфекции, а главные симптомы артрита, — боль, покраснение, отёк, деформация и ограничение движения в суставе, сообщил он в интервью газете «Известия».

Кроме того, возможны аутоиммунные поражения суставов, это происходит из-за агрессии иммунных клеток.

«Отдельная группа — это поражения суставов при разных нарушениях обмена веществ. Например, при подагре, воспалении суставов, возникающем из-за высокого содержания в крови мочевой кислоты — её кристаллы откладываются в суставах и вызывают сильную боль», — объяснил Алентов.

Самой распространённой причиной болей в суставах у пожилых людей он назвал остеоартроз.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить