Врач Алентов назвал травмы и инфекции частыми причинами артритов
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Среди наиболее распространённых причин — травмы и инфекции, а главные симптомы артрита, — боль, покраснение, отёк, деформация и ограничение движения в суставе, сообщил он в интервью газете «Известия».
Кроме того, возможны аутоиммунные поражения суставов, это происходит из-за агрессии иммунных клеток.
«Отдельная группа — это поражения суставов при разных нарушениях обмена веществ. Например, при подагре, воспалении суставов, возникающем из-за высокого содержания в крови мочевой кислоты — её кристаллы откладываются в суставах и вызывают сильную боль», — объяснил Алентов.
Самой распространённой причиной болей в суставах у пожилых людей он назвал остеоартроз.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.