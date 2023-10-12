Офтальмолог Казинская: у детей из-за нагрузки на глаза может развиться миопия

Врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), кандидат медицинских наук Наталья Казинская назвала распространённые среди детей заболевания глаз.

Одним из таких офтальмологических заболеваний является миопия (близорукость), которая чаще всего возникает при растущей школьной нагрузке, объяснила она в интервью газете «Известия».

По её словам, «чем больше времени ребёнок проводит за компьютером или иным гаджетом, тем в большем напряжении находятся его глаза».

Также Казинская назвала амблиопию — снижение остроты зрения на фоне неврологической патологии.

В числе основных причин снижения зрения у детей врач отметила наследственный фактор и перенапряжение глаз, особенно при длительной нагрузке вблизи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.