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Офтальмолог Казинская: у детей из-за нагрузки на глаза может развиться миопия

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Врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), кандидат медицинских наук Наталья Казинская назвала распространённые среди детей заболевания глаз.
Офтальмолог Казинская: у детей из-за нагрузки на глаза может развиться миопия
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Одним из таких офтальмологических заболеваний является миопия (близорукость), которая чаще всего возникает при растущей школьной нагрузке, объяснила она в интервью газете «Известия».

По её словам, «чем больше времени ребёнок проводит за компьютером или иным гаджетом, тем в большем напряжении находятся его глаза».

Также Казинская назвала амблиопию — снижение остроты зрения на фоне неврологической патологии.

В числе основных причин снижения зрения у детей врач отметила наследственный фактор и перенапряжение глаз, особенно при длительной нагрузке вблизи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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