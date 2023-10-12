Офтальмолог Казинская: у детей из-за нагрузки на глаза может развиться миопия
- Gettyimages.ru
- © Keep It 100
Одним из таких офтальмологических заболеваний является миопия (близорукость), которая чаще всего возникает при растущей школьной нагрузке, объяснила она в интервью газете «Известия».
По её словам, «чем больше времени ребёнок проводит за компьютером или иным гаджетом, тем в большем напряжении находятся его глаза».
Также Казинская назвала амблиопию — снижение остроты зрения на фоне неврологической патологии.
В числе основных причин снижения зрения у детей врач отметила наследственный фактор и перенапряжение глаз, особенно при длительной нагрузке вблизи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.