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Педиатр Раднаева рассказала о мерах профилактики скарлатины

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Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дари Раднаева рассказала, что для профилактики скарлатины важно следить за личной гигиеной детей. По её словам, нужно регулярно мыть руки с мылом, не допускать облизывания ребёнком игрушек, использования чужих ложек, кружек и бутылочек.
Педиатр Раднаева рассказала о мерах профилактики скарлатины
  • Gettyimages.ru
  • © SeventyFour

«Скарлатина чаще всего встречается в возрасте от пяти до пятнадцати лет, но может развиваться у детей старше пятнадцати лет и даже у взрослых. Однако это редкие случаи, потому что к возрасту десяти лет около 80% детей уже имеют приобретённый иммунитет к экзотоксинам БГСА», — заявила Раднаева в беседе с URA.RU.

По её словам, для постановки диагноза нужно обратиться к врачу.

«Так как скарлатина является бактериальным заболеванием, то специалистом назначаются антибиотики на срок 10—14 дней», — отметила эксперт.

Ранее терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Вера Назарова рассказала, что делать в случае заболевания корью.

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