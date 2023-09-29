Терапевт Назарова рассказала о действиях в случае заболевания корью

Терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Вера Назарова рассказала, что делать в случае заболевания корью.

В беседе с ИА «Север-Пресс» она заявила, что при появлении высокой температуры, насморка, конъюнктивита и сыпи следует вызвать врача из поликлиники по месту жительства. В случае тяжёлого состояния необходимо вызвать скорую помощь.

До прихода специалиста важно свести контакты с близкими до минимума. Также рекомендуется чаще мыть руки с мылом, использовать маску и не заниматься самолечением.

«Вакцинация необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной коревой прививке или перенесённой в прошлом кори», — добавила Назарова.

Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.