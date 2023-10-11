В Оренбургской области утвердили изменения в программу модернизации здравоохранения

На заседании правительства Оренбургской области утвердили изменения в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дениса Паслера.

«В ближайшие два года отремонтируем 259 объектов здравоохранения и установим 52 модуля. Всего за время реализации программы к 2026 году в регионе будет смонтировано 143 модульные конструкции — фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлинических отделений», — сказал Паслер.

По его словам, почти 24 млн рублей, высвободившиеся за счёт перераспределения средств, будут направлены на капремонт детской поликлиники в Оренбурге.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону выделили 17 млн рублей на оснащение поликлиники ЦГБ имени Семашко, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Средства из областного бюджета предназначены для покупки офисной и медицинской мебели, а также холодильников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продолжится модернизация здравоохранения Москвы.