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Собянин: в 2024 году продолжится модернизация здравоохранения Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что крупнейшей городской программой остаётся «Столичное здравоохранение».
Собянин: в 2024 году продолжится модернизация здравоохранения Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Крупнейшей городской программой останется «Столичное здравоохранение» — бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей», — сказал Собянин.

Расходы бюджета по этой программе составят 593,2 млрд рублей, с учётом средств ОМС — 1015,6 млрд.

В 2024—2026 годах будет продолжена реализация программы модернизации инфраструктуры столичного здравоохранения.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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