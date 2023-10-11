В ТПП представили научно-образовательный потенциал Кировской области
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Об этом сообщает progorod43.
Как заявил губернатор Александр Соколов, регион известен своей лесной промышленностью, биотехнологиями, машиностроением, металлообработкой, станкостроением, АПК. Их развитие стало возможным благодаря научно-образовательному потенциалу.
Научными исследованиями и разработками в области занимаются 24 организации, среди которых вузы, конструкторские отделы крупных промышленных предприятий, центр поддержки технологий и инноваций, центр развития инноваций «Новатор», фонд содействия инновациям, региональное отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Ранее сообщалось, что инвестиции в рамках СЭЗ Крыма за год выросли почти вдвое.