Узнать больше

В ТПП представили научно-образовательный потенциал Кировской области

Короткая ссылка
В Торгово-промышленной палате России представили экономический, промышленный и инвестиционный потенциал Кировской области.
В ТПП представили научно-образовательный потенциал Кировской области
  • © Правительство Кировской области

Об этом сообщает progorod43.

Как заявил губернатор Александр Соколов, регион известен своей лесной промышленностью, биотехнологиями, машиностроением, металлообработкой, станкостроением, АПК. Их развитие стало возможным благодаря научно-образовательному потенциалу.

Научными исследованиями и разработками в области занимаются 24 организации, среди которых вузы, конструкторские отделы крупных промышленных предприятий, центр поддержки технологий и инноваций, центр развития инноваций «Новатор», фонд содействия инновациям, региональное отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в рамках СЭЗ Крыма за год выросли почти вдвое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить