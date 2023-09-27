Узнать больше

Инвестиции в рамках СЭЗ Крыма за год выросли почти вдвое

Короткая ссылка
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что объём инвестиций в республику в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) составил около 26 млрд рублей с начала 2023 года, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022-го.

Об этом информирует «Крым 24».

«Ежегодно объём инвестиций в рамках Свободной экономической зоны увеличивается», — отметил, в частности, Константинов.

В текущий момент в регионе зарегистрированы 1153 участника СЭЗ, они реализуют 1237 инвестпроектов.

По словам председателя Госсовета Крыма, за всё время функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов направлено порядка 266 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений — около 174 млрд рублей. Создано более 82,3 тыс. рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тыс. — с начала 2023 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить