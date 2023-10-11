Психолог Митрохина рассказала о причинах возникновения расстройств пищевого поведения

Практический психолог Елена Митрохина заявила, что расстройства пищевого поведения (РПП) наносят серьёзный ущерб как физическому, так и психическому состоянию человека.

«Появление РПП может быть связано с разными причинами — социальными, психологическими, генетическими. Некоторые люди подвержены давлению представлений о красоте и стремятся достичь идеала за счёт контроля над едой», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, другие испытывают эмоциональное неудовлетворение или стресс и используют еду для самоуспокоения.

Как отметила Митрохина, важно понимать, что избавление от этих расстройств требует времени и терпения. Эксперт советует обратиться за помощью к профессионалам.

Со своей стороны, гастроэнтеролог Ольга Евдокимова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендовала не злоупотреблять вареньем.

«Этот продукт влияет на все системы организма, в первую очередь на гормональную», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что быстрорастворимые каши в пакетиках можно считать наиболее вредными из всех прочих видов каш. Особенно такие каши вредны для детей.