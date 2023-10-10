Диетолог Соломатина посоветовала не кормить детей кашами быстрого приготовления

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что быстрорастворимые каши в пакетиках можно считать наиболее вредными изо всех прочих видов каш. Особенно такие каши вредны для детей.

В результате механической обработки зёрна утрачивают все полезные свойства, сообщила специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, такие каши содержат много крахмала, а также ароматизаторы, вкусовые добавки и сахар. Такая еда способствует повышению уровня глюкозы в крови.

Соломатина посоветовала не давать такие каши детям на завтрак.

«Через некоторое время маленький человек после такой каши доезжает до школы, уже на первом уроке чувствуя усталость, потерю сил, невозможность сконцентрироваться, сосредоточиться и, естественно, голод. Такие каши приносят вред», — резюмировала она.

Ранее Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что пшённая каша полезна для пожилых. В ней содержится много витаминов группы B, особенно B1 и B2, что хорошо влияет на нервную систему и внешний вид.