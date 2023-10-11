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Терапевт Чернышова отнесла людей с диабетом к группе риска по развитию инфаркта

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что к группе риска по развитию инфаркта относятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом.
Терапевт Чернышова отнесла людей с диабетом к группе риска по развитию инфаркта
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Vine

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметила, что если у кого-то в семье уже был инфаркт, то это повод более внимательно относиться к своему здоровью.

«Как правило, рекомендации достаточно простые. Это диета, физическая активность, умение справляться со стрессами, отказ от вредных привычек и приём препаратов для профилактики», — сказала Чернышова.

Со своей стороны, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru назвала возможные причины инсульта в молодом возрасте. Среди них — врождённые аномалии строения мозговых сосудов, инфекции, диабет, вредные привычки.

«Помимо основных причин, которые могут привести к раннему инсульту, есть также факторы риска, повышающие вероятность патологии. К таким предрасположенностям относятся генетические предпосылки, пол», — сказала Демьяновская.

Ранее сообщалось, что эндокринолог Европейского медицинского центра Юлия Катхурия рассказала о возможных причинах появления проблем со сном.

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