Врач Катхурия: проблемы со сном могут возникать из-за нарушения в работе щитовидной железы

Эндокринолог Европейского медицинского центра Юлия Катхурия рассказала о возможных причинах появления проблем со сном.

«Неполадки в работе щитовидной железы приводят к изменениям в психоэмоциональной сфере. При избытке гормонов у человека снижается качество сна, он становится прерывистым и через некоторое время может возникнуть ощущение утомляемости», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одной причиной плохого сна могут стать нарушения в работе надпочечников.

Кроме того, качество сна страдает и при несовпадении графика работы с хронотипом человека.

«Стоит исключить и синдром ночного апноэ — состояние, при котором из-за нарушений дыхания во сне человеку не хватает кислорода, он часто просыпается и чувствует себя разбитым с утра», — сказала Катхурия.

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