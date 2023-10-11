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В МВД России сообщили о нехватке около 100 тысяч сотрудников

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Глава финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш пожаловалась на кадровый дефицит в ведомстве — по её словам, министерству не хватает около 100 тыс. сотрудников.
В МВД России сообщили о нехватке около 100 тысяч сотрудников
  • РИА Новости

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс.», — цитирует её «Коммерсантъ».

По словам Кальбфляйш, речь идёт в основном о строевых подразделениях. Она отметила, что в бюджете на 2024 год не указана индексация зарплат полицейских, в то время как вопрос о наличии представителей правоохранительных органов на улицах стоит очень остро.

В ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

В июне 2023 года правительство России постановило увеличить на 10,5% довольствие российских военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября.

Также сообщалось, что российское правительство выделило более 1,3 млрд рублей на оплату работы гражданского персонала МВД.

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