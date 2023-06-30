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Кабмин России постановил с 1 октября увеличить на 10,5% оклады военных и ряда силовиков

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Правительство России постановило увеличить на 10,5% довольствие российских военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября.
Кабмин России постановил с 1 октября увеличить на 10,5% оклады военных и ряда силовиков
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что, помимо военнослужащих, речь идёт о сотрудниках Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Ранее Министерство обороны России предложило повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года.

В ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

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