МЧС: спасатели деблокировали машиниста техпоезда на станции «Печатники» в Москве
Об этом информирует МЧС в своём Telegram-канале.
Отмечается, что МЧС России оказывает помощь в ликвидации последствий происшествия в метро, где произошёл накат технического состава на стоявший на платформе поезд.
Причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.
По данным столичного Дептранса, станции метро «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» временно закрыты.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро после происшествия с поездами запустят в ближайшие часы.
Он также рассказал, что среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.