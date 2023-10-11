Узнать больше

МЧС: спасатели деблокировали машиниста техпоезда на станции «Печатники» в Москве

Короткая ссылка
Спасатели деблокировали машиниста технического поезда на станции «Печатники» Московского метрополитена.

Об этом информирует МЧС в своём Telegram-канале.

Отмечается, что МЧС России оказывает помощь в ликвидации последствий происшествия в метро, где произошёл накат технического состава на стоявший на платформе поезд.

Причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.

По данным столичного Дептранса, станции метро «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» временно закрыты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро после происшествия с поездами запустят в ближайшие часы.

Он также рассказал, что среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить