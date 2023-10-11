МЧС: спасатели деблокировали машиниста техпоезда на станции «Печатники» в Москве

Спасатели деблокировали машиниста технического поезда на станции «Печатники» Московского метрополитена.

Об этом информирует МЧС в своём Telegram-канале.

Отмечается, что МЧС России оказывает помощь в ликвидации последствий происшествия в метро, где произошёл накат технического состава на стоявший на платформе поезд.

Причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.

По данным столичного Дептранса, станции метро «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» временно закрыты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро после происшествия с поездами запустят в ближайшие часы.

Он также рассказал, что среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.