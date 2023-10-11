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Дептранс: причины ЧП с поездами на салатовой ветке метро установит спецкомиссия

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.
Дептранс: причины ЧП с поездами на салатовой ветке метро установит спецкомиссия
  • Gettyimages.ru
  • © Kristina Kokhanova

«Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы столичного метро занимаются восстановлением движения на указанном участке.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 11 октября в 10:30 на станции метро «Печатники» произошёл накат поезда без пассажиров на стоящий на станции состав.

Травму получил машинист поезда. По словам мэра, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.

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