Дептранс: причины ЧП с поездами на салатовой ветке метро установит спецкомиссия

Департамент транспорта Москвы сообщил, что причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.

«Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы столичного метро занимаются восстановлением движения на указанном участке.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 11 октября в 10:30 на станции метро «Печатники» произошёл накат поезда без пассажиров на стоящий на станции состав.

Травму получил машинист поезда. По словам мэра, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.