Дептранс: причины ЧП с поездами на салатовой ветке метро установит спецкомиссия
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«Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все службы столичного метро занимаются восстановлением движения на указанном участке.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 11 октября в 10:30 на станции метро «Печатники» произошёл накат поезда без пассажиров на стоящий на станции состав.
Травму получил машинист поезда. По словам мэра, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.