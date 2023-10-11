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Собянин: движение поездов по салатовой ветке метро запустят в ближайшие часы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро после происшествия с поездами запустят в ближайшие часы.
Собянин: движение поездов по салатовой ветке метро запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил, что в 10:30 на станции метро «Печатники» произошёл накат поезда без пассажиров на стоящий на станции состав.

«Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам мэра, проводятся ремонтно-восстановительные работы. 

Собянин отметил, что всем окажут необходимую помощь и поддержку.

Как сообщали в Дептрансе, в настоящий момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

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