Дептранс Москвы: на станции «Печатники» произошёл накат поезда на стоящий состав

На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. В настоящий момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.