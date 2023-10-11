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Дептранс Москвы: на станции «Печатники» произошёл накат поезда на стоящий состав

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На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. 

В настоящий момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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