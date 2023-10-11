Дептранс: станции метро «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» временно закрыты

Дептранс Москвы сообщил, что станции метро «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» временно закрыты.

Отмечается, что на салатовой ветке метро нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка».

Службы метро работают над скорейшим восстановлением движения на этом участке метро.

Пассажирам рекомендовали использовать альтернативные маршруты, включая бесплатные автобусы маршрута «КМ», другие ветки метрополитена и регулярные маршруты наземного транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 11 октября в 10:30 на станции метро «Печатники» произошёл накат поезда без пассажиров на стоящий на станции состав.

Травму получил машинист поезда. По словам мэра, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.

Причины происшествия с поездами на Люблинско-Дмитровской линии метро установит специальная комиссия.