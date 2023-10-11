Губернатор Носов: Магаданской области нужны трудолюбивые люди, а не релоканты

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не примет «предателей и релокантов», ему нужны трудолюбивые и талантливые люди.

Об этом Носов сказал в ходе встречи с учителями.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться», — цитирует губернатора РИА Новости.

Как отметил Носов, в Магаданской области живут и работают настоящие патриоты своей родины, а регион в настоящий момент динамично развивается.

«Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — заключил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки», необходимо знать, что в случае возвращения на российскую территорию им «обеспечен Магадан».