Хирург Умнов: у курильщиков и любителей кофе могут быть судороги
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Судороги могут возникать при сахарном диабете из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам, объяснил врач в беседе с Life.ru.
Судороги — нередкое явление у курильщиков, кофеманов и любителей алкоголя. Спазм сосудов или мышц в таких случаях происходит из-за нарушения кровоснабжения, сказал Умнов.
Также, по его словам, судороги могут быть из-за чрезмерной физической активности, обезвоживания, солнечного удара, стресса, высокой температуры (выше 39 градусов).
Кроме того, причиной судорог может быть эпилепсия, заключил хирург.
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