Хирург Умнов: у курильщиков и любителей кофе могут быть судороги

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, на какие заболевания могут указывать судороги.

Судороги могут возникать при сахарном диабете из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам, объяснил врач в беседе с Life.ru.

Судороги — нередкое явление у курильщиков, кофеманов и любителей алкоголя. Спазм сосудов или мышц в таких случаях происходит из-за нарушения кровоснабжения, сказал Умнов.

Также, по его словам, судороги могут быть из-за чрезмерной физической активности, обезвоживания, солнечного удара, стресса, высокой температуры (выше 39 градусов).

Кроме того, причиной судорог может быть эпилепсия, заключил хирург.

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