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Хирург Умнов: у курильщиков и любителей кофе могут быть судороги

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Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, на какие заболевания могут указывать судороги.
Хирург Умнов: у курильщиков и любителей кофе могут быть судороги
  • Gettyimages.ru

Судороги могут возникать при сахарном диабете из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам, объяснил врач в беседе с Life.ru.

Судороги — нередкое явление у курильщиков, кофеманов и любителей алкоголя. Спазм сосудов или мышц в таких случаях происходит из-за нарушения кровоснабжения, сказал Умнов.

Также, по его словам, судороги могут быть из-за чрезмерной физической активности, обезвоживания, солнечного удара, стресса, высокой температуры (выше 39 градусов).

Кроме того, причиной судорог может быть эпилепсия, заключил хирург.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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