Психотерапевт Кракшина посоветовала постоянно укреплять психическое здоровье

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Кракшина рассказала, что психическое здоровье нужно постоянно поддерживать и улучшать.

Не копить в себе негативные эмоции, учиться справляться с переживаниями и стрессом, чаще делать то, что приносит удовольствие и радость посоветовала врач в интервью РИАМО.

«Обучайтесь новому, расширяйте кругозор, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, посещайте музеи и выставки, развивайте свои таланты и интересы. Находите смысл в жизни, определяйте свои цели и ценности, следуйте своим убеждениям и принципам, уважайте чужие мнения и верования, медитируйте, молитесь или занимайтесь йогой», — сказала Кракшина.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.