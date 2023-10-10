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Психотерапевт Кракшина посоветовала постоянно укреплять психическое здоровье

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Кракшина рассказала, что психическое здоровье нужно постоянно поддерживать и улучшать.
Психотерапевт Кракшина посоветовала постоянно укреплять психическое здоровье
  • Gettyimages.ru

Не копить в себе негативные эмоции, учиться справляться с переживаниями и стрессом, чаще делать то, что приносит удовольствие и радость посоветовала врач в интервью РИАМО.

«Обучайтесь новому, расширяйте кругозор, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, посещайте музеи и выставки, развивайте свои таланты и интересы. Находите смысл в жизни, определяйте свои цели и ценности, следуйте своим убеждениям и принципам, уважайте чужие мнения и верования, медитируйте, молитесь или занимайтесь йогой», — сказала Кракшина.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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