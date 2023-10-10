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Врач Романенко: тёплая ванна и чай помогут не заболеть после переохлаждения

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как не заболеть из-за переохлаждения.
Врач Романенко: тёплая ванна и чай помогут не заболеть после переохлаждения
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Если человек замёрз и промок, по возвращении домой необходимо переодеться во всё тёплое и сухое, а затем постараться разогреть стопы, поделилась она в беседе с «Москвой 24».

Романенко посоветовала принять ванну или согреть ноги в тазу с тёплой водой.

«Но ни в коем случае нельзя держать руки под горячей водой, иначе можно получить ожоги», — добавила врач.

Тёплое питьё хорошо помогает согреться, отметила терапевт. По её словам, для этого отлично подойдёт чай с лимоном или имбирём.

Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Кирина дала советы по защите здоровья детей в сезон простуд.

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