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Педиатр Кирина рассказала, как защитить здоровье детей в сезон простуд

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Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Кирина дала советы по защите здоровья детей в сезон простуд.
Педиатр Кирина рассказала, как защитить здоровье детей в сезон простуд
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa5201

«Научите ребёнка соблюдать личную гигиену. Важно мыть руки после прогулок и туалета, а если хочется чихнуть, делать это в сгиб локтя, а не в ладошку. Так ребёнок минимизирует контакт с вирусными частицами и не повысит их количество в окружающей среде», — сказала она в беседе с URA.RU.

Как отметила Кирина, для здоровья младенцев важно грудное вскармливание и психоэмоциональное спокойствие, а детям постарше важно много гулять, разнообразно питаться, хорошо спать, получать разумную нагрузку в детсаду или школе.

«Одни прививки дети получают ещё в роддоме, и они обеспечивают стойкий иммунитет на всю жизнь. Другие вакцины нужно повторять. Ваш педиатр поможет составить календарь вакцинации ребёнка», — добавила эксперт.

Ранее детский врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» для детей кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила вредные продукты, которые родители наиболее часто дают своим детям. В их числе соки и готовые завтраки.

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