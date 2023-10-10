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Врач Зинчева: головная боль и головокружение могут быть признаками инсульта

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Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева перечислила симптомы, которые могут указывать на инсульт. Самый распространённый из них — очень сильная головная боль.
Врач Зинчева: головная боль и головокружение могут быть признаками инсульта
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Боль внезапная, может быть тупая или давящая, также может усиливаться при смене положения тела, кашле, рассказала она в интервью газете «Известия».

По её словам, при инсульте часто может возникать головокружение с нарушением координации движений, потерей равновесия и тошнотой.

«В зависимости от зоны поражения головного мозга у человека может возникнуть онемение какой-либо части тела (языка, лица, руки, ноги, туловища), развиться односторонняя слабость в одной либо обеих конечностях (в руках или ногах)», — добавила Зинчева.

Ассиметрия лица и нарушение речи также могут быть признаками, указывающими на инсульт, заключила невролог.

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