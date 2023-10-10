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Стартапу Чичваркина-младшего по организации «необычных свиданий» грозит ликвидация

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RT
Стартап мобильного приложения для знакомств сына основателя «Евросети» Евгения Чичваркина* Ярослава ликвидируется, выяснил RT из реестра корпоративной информации Великобритании.
Стартапу Чичваркина-младшего по организации «необычных свиданий» грозит ликвидация
  • Legion-Media

По данным реестра, ликвидация является принудительной — компания Easylife Software просрочила срок сдачи годовой отчётности. В тексте уведомления о ликвидации указано, что, если в течение двух месяцев компания не устранит нарушение, она будет принудительно исключена из реестра.

Компания просуществовала всего два года. Согласно опубликованным данным, она была основана в 2021 году Ярославом Чичваркиным — на тот момент 25-летним предпринимателем, сыном бывшего российского бизнесмена Евгения Чичваркина, проживающего с 2008 года в Лондоне.

Ярослав выступал учредителем и директором Easylife Software. По информации сайта компании, стартап занимался разработкой приложения для свиданий с необычными идеями для романтических ужинов и времяпровождения со своей парой. 

Ранее Ярослав Чичваркин покинул пост директора компании Uniwheel Limited по производству моноколёс. Владелец компании Тимур Артемьев, бывший партнёр Чичваркина-старшего по «Евросети», называл своё моноколесо «транспортом будущего», «айфоном среди моноколёс», но из-за запрета на электросамокаты и моноколёса в общественных местах в Великобритании компания влезла в долги.

Как выяснил RT в своём расследовании, сам Евгений Чичваркин отдал под залог банкам свой бизнес и жильё и задолжал по ссудам почти £7,5 млн. 

* Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.

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