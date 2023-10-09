Маргарита Симоньян: на «Валдае» Владимир Путин напомнил, куда движется мир

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что президент России Владимир Путин на «Валдае» находился в поразительной форме: в течение нескольких часов общения с залом он вёл серьёзный разговор и отвечал на многочисленные вопросы, которые не были предварительно согласованы.

«Я была очень рада! Мы столько обсуждали это потом — весь вечер, все вместе, — в какой форме был на этом «Валдае» наш президент. Просто поразительно: три с половиной (если не четыре) часа такого ну очень серьёзного разговора, причём разговора неподготовленного. Ну я задавала вопрос, например. Я точно знаю, что никто со мной не согласовывал этот вопрос и вообще буду ли я задавать какой бы то ни было вопрос. Я думаю, что так обстояло дело с большинством вопросов», — отметила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян добавила, что гости форума увидели тот юмор и то обаяние, за которые так любят президента.

«И потрясающий анализ ситуации в мире! Как ты справедливо ответил: это всё происходит почему — потому что мир сошёл с ума. И президент нам напомнил те точки, в отношении которых мир сошёл с ума, и то, куда он движется», — рассказала она.

Главред RT подчеркнула, что глава государства говорил об империализме, в котором западные страны обвиняют Россию, тогда как сами стали богатыми именно благодаря этому империализму.

«Они очень плохо знают историю и не знают, что Россия империалистической страной никогда не была. Россия стала вот такой самой большой страной в мире благодаря территориям, государствам, образованиям неким национальным, социокультурным, которые просились по разным причинам в Российскую империю сами. Более того, Российская империя много раз в своей истории отказывалась от таких лакомых кусочков. Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи. Все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Папуа — Новой Гвинеи? И Александр III просто так и написал! Они просились к нам, а наш государь написал: «Отказать за отдалённостью территории и отсутствием интересов России там», — рассказала Маргарита Симоньян.

Российский президент ранее отметил, что он в своей речи на «Валдае» не пытался никого учить, а старался донести позицию России.

Валдайскую речь он завершил заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.