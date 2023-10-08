Путин заявил, что не пытался никого учить в ходе своей речи на «Валдае»
- РИА Новости
Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Модератор мероприятия Фёдор Лукьянов сказал, что российский лидер «был как добрый учитель».
«Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — ответил Путин.
Ранее Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.