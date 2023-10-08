Путин заявил, что не пытался никого учить в ходе своей речи на «Валдае»

Российский президент Владимир Путин заявил, что не пытался никого учить своей речью на «Валдае», а старался донести позицию России.

РИА Новости

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Модератор мероприятия Фёдор Лукьянов сказал, что российский лидер «был как добрый учитель». «Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — ответил Путин. Ранее Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.