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Путин заявил, что не пытался никого учить в ходе своей речи на «Валдае»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не пытался никого учить своей речью на «Валдае», а старался донести позицию России.
Путин заявил, что не пытался никого учить в ходе своей речи на «Валдае»
  • РИА Новости

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Модератор мероприятия Фёдор Лукьянов сказал, что российский лидер «был как добрый учитель».

«Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — ответил Путин.

Ранее Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.

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