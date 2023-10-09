Психиатр Шадрикова: общение с кошками — перспективный метод психокоррекции
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Лечение посредством контакта с кошками называется фелинотерапией, сообщила она в беседе с газетой «Известия».
«Зарубежные и российские исследования эффективности фелинотерапии доказали её сравнительную эффективность в поддерживающем лечении психосоматических и соматоформных расстройств у взрослых», — рассказала Шадрикова.
По её словам, метод успешно применяется в США и Великобритании при комплексной терапии таких заболеваний, как умственная отсталость, сердечно-сосудистые заболевания, повреждения мозга, а также при терапии алкогольной и наркотической зависимостей.
Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.