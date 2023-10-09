Песков: Кремль исходит из слов Путина о необходимости демократических выборов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль в вопросе проведения президентских выборов исходит из слов президента России Владимира Путина о необходимости демократических выборов.

Таким образом Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе президентских выборов в России, пока проводится специальная военная операция.

«Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию», — сказал Песков.

Он напомнил, что в своём выступлении российский лидер заявил о необходимости соблюдения всех требований демократии и Конституции при проведении выборов.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.