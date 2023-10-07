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Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция.
Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится СВО
  • globallookpress.com

Об этом Кадыров сказал в ходе масштабного флешмоба в центре Грозного.

Глава Чечни предложил единогласно принять решение об участии только одного кандидата в президентских выборах — президента России Владимира Путина.

«Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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