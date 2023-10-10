Чаще всего россияне увольняются из-за отсутствия профессионального развития

Аналитики Русской школы управления (РШУ) провели опрос среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и узнали, как часто они меняют работу, почему увольняются и предпринимают ли руководители какие-то меры, чтобы их отговорить. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Большинство опрошенных планируют сменить работу в течение года (67%).

При этом основная часть респондентов обычно нечасто меняет компании: 70% россиян работают более пяти лет, 16% участников опроса меняют место работы раз в четыре—пять лет, 12% — раз в два—три года, 2% — раз в год.

Согласно исследованию, в список популярных причин для увольнения вошли, в частности, такие, как отсутствие профессионального развития (42%), низкая зарплата (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), отсутствие карьерного роста (29%), напряжённые отношения с руководителем (29%), желание сменить сферу деятельности компании (23%), желание сменить профессию (15%).

Отмечается, что 24% респондентов заявили, что говорили начальству о своём увольнении, чтобы добиться лучших условий труда. Но в большинстве случаев это не сработало (74%): желаемые результаты получили только 26% из них.

При этом сами руководители часто пытаются отговорить сотрудников от увольнения. 75% опрошенных рассказали, что у них был подобный опыт. Чтобы они остались в компании, начальство им предлагало более высокую зарплату (24%), повышение (20%), денежные бонусы и премии (10%), оплату ДМС, спорта или обучения (4%).

Почти в половине случаев руководителям удавалось переубедить сотрудников: 47% опрошенных соглашались отказаться от увольнения ради предложенных новых условий.

Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее представители компаний hh.ru и «Работа.ру» рассказали в беседе с RT о профессиях с наименьшим числом размещённых вакансий, а также о том, какие сферы деятельности получают наименьшее число откликов со стороны соискателей.

