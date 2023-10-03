Названы профессии с наименьшим числом размещённых вакансий в России

Представители компаний hh.ru и «Работа.ру» рассказали в беседе с RT о профессиях с наименьшим числом размещённых вакансий, а также о том, какие сферы деятельности получают наименьшее число откликов со стороны соискателей.

Как пояснила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, в перечень вакансий, которых меньше всего размещено за последние месяцы, вошли такие специальности, как бортпроводник, гейм-дизайнер (дизайнер компьютерных игр), андеррайтер (специалист, проводящий оценку рисков по договору страхования с целью расчёта страховой премии), «комплаенс-менеджер» (менеджер по приведению деятельности компании в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм), а также режиссёр/сценарист.

«Это не значит, что людям, ищущим работу по этим специальностям, невозможно её найти. Вакансии есть, но по каждой из перечисленных специализаций было размещено менее 500 вакансий по всей стране, что на фоне профессий массового спроса — продавцов, курьеров, водителей, рабочих, — число предложений работы для которых доходит до 100 тыс. в месяц, может ошибочно восприниматься как непопулярные или невостребованные», — рассказала эксперт.

Она добавила, что бортпроводник с прошлого года возглавляет антирейтинг по числу открытых вакансий.

«Спрос на профессию остаётся низким вследствие сокращения международных авиаперевозок, авиакомпаниям хватает сотрудников для обеспечения пассажирского сопровождения по внутренним рейсам и остающимся открытыми международным», — отметила специалист.

Такие профессии, как гейм-дизайнер, режиссёр/сценарист, относятся к творческим и к тому же имеют очень узкую специализацию (в случае с дизайнером — на играх), спрос на них никогда не был и не будет массовым, пояснила собеседница RT.

«Интересным фактом является присутствие профессии андеррайтер. Причиной невостребованности здесь может являться как раз развитие искусственного интеллекта в области оценки рисков в страховых или кредитных договорах. Если раньше проверяли каждую сделку при выдаче кредита или расчёта страховой премии, то теперь основную работу делает искусственный интеллект, а человек может лишь выборочно проверять правильность работы алгоритма», — добавила Игнатова.

В свою очередь, Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», отметил, что популярность вакансий и соискательская активность во многом связаны со спецификой отрасли, профессии и с требованием обладать определёнными знаниями и умениями.

«Например, в сфере торговли, где ищет работу почти каждый пятый россиянин, одна из самых популярных вакансий — вакансия менеджера по продажам, а она из самых менее востребованных — вакансия товароведа. В сфере культуры и образования чаще откликаются на вакансии школьных учителей, а реже — на библиотечное дело», — заявил он.

Если говорить про сферы, которые получают наименьшее число откликов, то это образование и культура, на которую приходится всего 1% откликов от общего числа по итогам лета, добавил эксперт.

«2% откликов — в сфере красоты и здоровья. По 4% от всех откликов выпадает на сферу производства и агропрома, а также на маркетинг и рекламу», — заключил собеседник RT.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки.