Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
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Кроме того, 25% респондентов отметили, что не могут найти подработку рядом с домом.
При этом 21% россиян заявили, что в их регионе мало вакансий, говорится в исследовании.
Как выяснили аналитики, примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности.
По словам экспертов, для 15% респондентов сложно совмещать работу или учёбу с подработкой, а 11% опрошенных не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.
Ещё 5% участников опроса указали, что у них нет подходящей техники для подработки, отмечается в опросе.
Только 8% россиян заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске подработки.
Всего в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Ранее эксперты рассказали RT, какие есть варианты для разных категорий россиян сделать 1 сентября выходным днём.