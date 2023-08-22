Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, самая популярная проблема — небольшая оплата труда, так считают 27% опрошенных.

Кроме того, 25% респондентов отметили, что не могут найти подработку рядом с домом.

При этом 21% россиян заявили, что в их регионе мало вакансий, говорится в исследовании.

Как выяснили аналитики, примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности.

По словам экспертов, для 15% респондентов сложно совмещать работу или учёбу с подработкой, а 11% опрошенных не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.

Ещё 5% участников опроса указали, что у них нет подходящей техники для подработки, отмечается в опросе.

Только 8% россиян заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске подработки.

Всего в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее эксперты рассказали RT, какие есть варианты для разных категорий россиян сделать 1 сентября выходным днём.