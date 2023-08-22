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Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку

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Анастасия Румянцева
Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, самая популярная проблема — небольшая оплата труда, так считают 27% опрошенных.
Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Кроме того, 25% респондентов отметили, что не могут найти подработку рядом с домом.

При этом 21% россиян заявили, что в их регионе мало вакансий, говорится в исследовании. 

Как выяснили аналитики, примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности.

По словам экспертов, для 15% респондентов сложно совмещать работу или учёбу с подработкой, а 11% опрошенных не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.

Ещё 5% участников опроса указали, что у них нет подходящей техники для подработки, отмечается в опросе. 

Только 8% россиян заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске подработки.

Всего в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

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