Россиянам дали советы, как получить выходной 1 сентября

Эксперты рассказали RT, какие есть варианты для разных категорий россиян сделать 1 сентября выходным днём.

Как пояснил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин, один из способов сделать 1 сентября выходным днём — взять ежегодный оплачиваемый отпуск.

«Даже если отпуск был запланирован на другой период, многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября», — заявил эксперт.

Он добавил, что родителям ребёнка-инвалида положены четыре дополнительных выходных дня в месяц.

Их можно использовать в любое время, в том числе и 1 сентября, отметил собеседник RT.

В свою очередь, Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работы.ру», в беседе с RT напомнил, что за сверхурочную работу сотрудник может получить повышенную оплату либо дополнительный выходной день.

«Но стоит помнить: чтобы получить полноценный день отгула, человек должен отработать сверхурочно не менее восьми часов. Важно, что это действует только в том случае, если работник отказался от повышенной оплаты за эти дни. Выбрать оба варианта нельзя», — рассказал он.

По его словам, дополнительный оплачиваемый выходной также положен донорам крови и её компонентов.

«Такие сотрудники получают ещё один день отдыха после дня сдачи, но они могут увеличить за его счёт основной отпуск или использовать его отдельно в другой момент, например, на 1 сентября. Важным моментом является то, что использовать дополнительный день работник может только в течение года после сдачи крови», — заключил Ветерков.

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