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Климов — о предложении Кадырова по выборам: менять Конституцию не собираются

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить проведение президентских выборов на время СВО и заявил, что Конституцию никто не собирается менять, но каждый может вносить предложения.
Климов — о предложении Кадырова по выборам: менять Конституцию не собираются
  • РИА Новости

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Её, по-моему, никто менять не собирается», — цитирует РИА Новости Климова.

Он отметил, что Россия является свободной страной, поэтому каждый имеет право вносить предложения.

Ранее Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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