Нутрициолог Коробейникова назвала жителей крупных городов более склонными к ожирению
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«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, ожирению способствует и любовь к перекусам.
Со своей стороны, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах горошка. Он содержит много белка и хорошо насыщает. Его можно добавить в рацион при гиповитаминозе, анемии, болезнях сердечно-сосудистой системы.
«Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые», — уточнила Гридина.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что осенняя сонливость возникает из-за недостатка солнечного света.