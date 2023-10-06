Нутрициолог Коробейникова назвала жителей крупных городов более склонными к ожирению

Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова выразила мнение, что к ожирению более склонны жители крупных городов.

«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, ожирению способствует и любовь к перекусам.

Со своей стороны, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах горошка. Он содержит много белка и хорошо насыщает. Его можно добавить в рацион при гиповитаминозе, анемии, болезнях сердечно-сосудистой системы.

«Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые», — уточнила Гридина.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что осенняя сонливость возникает из-за недостатка солнечного света.