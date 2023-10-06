Узнать больше

Нутрициолог Коробейникова назвала жителей крупных городов более склонными к ожирению

Короткая ссылка
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова выразила мнение, что к ожирению более склонны жители крупных городов.
Нутрициолог Коробейникова назвала жителей крупных городов более склонными к ожирению
  • Gettyimages.ru

«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, ожирению способствует и любовь к перекусам.

Со своей стороны, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах горошка. Он содержит много белка и хорошо насыщает. Его можно добавить в рацион при гиповитаминозе, анемии, болезнях сердечно-сосудистой системы.

«Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые», — уточнила Гридина.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что осенняя сонливость возникает из-за недостатка солнечного света.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить