Терапевт Романенко рассказала о способах борьбы с осенней сонливостью

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что осенняя сонливость возникает из-за недостатка солнечного света.

«Для борьбы с сонливостью из-за уменьшения солнечного света нужно днём создавать себе условия, чтобы вам было светло. Может быть, подвинуть ближе к окну рабочий стол, использовать какое-то дополнительное освещение — всё это помогает бороться с желанием поспать», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, сонливость не всегда бывает связана с сокращением светового дня. В некоторых случаях это может быть признаком проблем со здоровьем.

«Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость», — пояснила Романенко.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.