В Екатеринбурге подростки обстреляли школьников из пневматических пистолетов

В Екатеринбурге в ходе конфликта группа подростков обстреляла 14-летних школьников из пневматических пистолетов.

Как сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского управления УМВД, сотрудники полиции задержали двух причастных к нападению — это несовершеннолетние 2005 и 2008 годов рождения.

Отмечается, что личности остальных участников устанавливаются.

Пострадавшие не получили серьёзных травм, им не потребовалась госпитализация.

Как рассказал агентству источник в силовых структурах, в нападении участвовали более десяти подростков. Конфликт произошёл, предположительно, из-за отказа школьников покупать электронную сигарету.

В конце сентября на улице Бардина в Екатеринбурге задержали 41-летнего мужчину, который высунулся из окна своей квартиры и целился из ружья в прохожих.