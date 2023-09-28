В Екатеринбурге завели дело против целившегося из ружья в прохожих мужчины

На улице Бардина в Екатеринбурге задержали 41-летнего мужчину, который высунулся из окна своей квартиры и целился из ружья в прохожих. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД.

«На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия», — заявили в полиции.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится под стражей.

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