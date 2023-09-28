В Екатеринбурге завели дело против целившегося из ружья в прохожих мужчины
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД.
«На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия», — заявили в полиции.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Кудрове задержан открывший стрельбу на КАД водитель автомобиля Chery.