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Пятиклассник умер в красноярской школе на уроке физкультуры

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Пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физической культуры.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным, ученик 5-го класса на уроке физкультуры потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка.

По данным агентства, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели подростка.

Ранее в московском ТЦ умер двухлетний ребёнок, поперхнувшись едой.

Также сообщалось, что в Приамурье мужчина сжёг мёртвого новорождённого ребёнка.

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