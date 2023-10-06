Пятиклассник умер в красноярской школе на уроке физкультуры

Пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физической культуры.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным, ученик 5-го класса на уроке физкультуры потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка.

По данным агентства, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели подростка.

Ранее в московском ТЦ умер двухлетний ребёнок, поперхнувшись едой.

Также сообщалось, что в Приамурье мужчина сжёг мёртвого новорождённого ребёнка.