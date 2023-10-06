Пятиклассник умер в красноярской школе на уроке физкультуры
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по региону.
По предварительным данным, ученик 5-го класса на уроке физкультуры потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка.
По данным агентства, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели подростка.
Ранее в московском ТЦ умер двухлетний ребёнок, поперхнувшись едой.
Также сообщалось, что в Приамурье мужчина сжёг мёртвого новорождённого ребёнка.