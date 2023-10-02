В московском ТЦ двухлетний ребёнок умер, поперхнувшись едой

В московском торговом центре двухлетний ребёнок умер, поперхнувшись едой.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, 40-летняя женщина вместе с сыном приехала в ТЦ «Саларис» на детский день рождения.

Во время праздника она дала ребёнку перекус, держа его на руках. Мальчик, поперхнувшись, начал задыхаться. Спасти его не удалось, он умер до приезда врачей скорой помощи.

Для определения точной причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.

Ранее Минздрав Краснодарского края организовал проверку медиков и больницы, в которой умерла девочка, впавшая в кому после купания в море в Сочи.