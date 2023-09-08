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Минздрав проверит больницу, где после купания в море в Сочи умерла девочка

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Министр здравоохранения Краснодарского края организовал проверку медиков и больницы, в которой умерла девочка, впавшая в кому после купания в море в Сочи.
Минздрав проверит больницу, где после купания в море в Сочи умерла девочка
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах по поручению министра здравоохранения края организована внутренняя проверка медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимые документы переданы из больницы следователям для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетней девочки из Свердловской области во время отдыха на побережье Чёрного моря.

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