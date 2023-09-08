Минздрав проверит больницу, где после купания в море в Сочи умерла девочка
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Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах по поручению министра здравоохранения края организована внутренняя проверка медицинского учреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимые документы переданы из больницы следователям для судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетней девочки из Свердловской области во время отдыха на побережье Чёрного моря.