На Кубани возбудили дело по факту смерти девочки после купания в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.
Известно, что Маша Хрусталёва с семьёй в конце августа отдыхала на Чёрном море. После купания у неё появились признаки ротавирусной инфекции. Первые сутки мать лечила девочку самостоятельно, однако это не помогло, и ребёнок был госпитализирован в бессознательном состоянии.
В больнице у девочки стремительно развился отёк мозга на фоне инфекции. Врачам не удалось её спасти, 6 сентября девочка скончалась.
По данному факту будет проведено расследование, уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью девятилетнего мальчика на детской площадке.