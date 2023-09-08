На Кубани возбудили дело по факту смерти девочки после купания в Чёрном море

В СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетней девочки из Свердловской области во время отдыха на побережье Чёрного моря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.

Известно, что Маша Хрусталёва с семьёй в конце августа отдыхала на Чёрном море. После купания у неё появились признаки ротавирусной инфекции. Первые сутки мать лечила девочку самостоятельно, однако это не помогло, и ребёнок был госпитализирован в бессознательном состоянии.

В больнице у девочки стремительно развился отёк мозга на фоне инфекции. Врачам не удалось её спасти, 6 сентября девочка скончалась.

По данному факту будет проведено расследование, уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью девятилетнего мальчика на детской площадке.