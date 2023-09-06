В Приамурье мужчина сжёг мёртвого новорождённого ребёнка

Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Отмечается, что во время родов возникли какие-то осложнения, в следствие чего умерла и сама женщина.

«Он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — передаёт агентство.

По данным ведомства, данная семья придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам.

В прошлом году присяжные признали врачей виновными по делу об убийстве младенца в Калининграде.