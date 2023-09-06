В Приамурье мужчина сжёг мёртвого новорождённого ребёнка
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
Отмечается, что во время родов возникли какие-то осложнения, в следствие чего умерла и сама женщина.
«Он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — передаёт агентство.
По данным ведомства, данная семья придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам.
В прошлом году присяжные признали врачей виновными по делу об убийстве младенца в Калининграде.