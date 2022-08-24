Присяжные признали врачей виновными по делу об убийстве младенца в Калининграде

Присяжные в Московском областном суде вынесли обвинительный приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве новорождённого в Калининграде. Об этом в разговоре с RT заявил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

«Коллегия присяжных проголосовала за то, что они виновны. Голоса распределились пять к трём... Присяжные признали врачей виновными, причастными, не заслуживающими снисхождения», — сообщил он.

Бабасов добавил, что защита врачей намерена обжаловать вердикт.

В ноябре 2018 года поступившая в роддом женщина родила живого мальчика, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат.

По данным следствия, Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.

В июне 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.

10 декабря 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде пятью голосами против трёх вынесла оправдательный приговор.

Однако после обжалования прокуратуры апелляционная инстанция отменила приговор. По решению Верховного суда новое слушание было перенесено из Калининградской области в Подмосковье.