Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лазовского арестуют на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех восьми погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.

Ещё один из фигурантов дела, Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.