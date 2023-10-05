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Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе в Москве

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Басманный суд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе.
Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © ncognet0

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лазовского арестуют на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех восьми погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.

Ещё один из фигурантов дела, Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.

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