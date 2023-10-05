Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Лазовского арестуют на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех восьми погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.
Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.
Ещё один из фигурантов дела, Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.